Brzezinski: Biden spędzi dzień na konsultacjach, jak Ameryka może pracować na rzecz Ukrainy

Konsultacje Bidena z Zełenskim. Brzezinski o wizycie prezydenta USA

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówił również o nadchodzącej wizycie prezydenta USA w Polsce. We wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą , a także - w środę - jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.

Ambasador USA: prezydent Biden zwróci się do Polaków na Starym Mieście

Mark Brzezinski zaznaczył, że w ramach wizyty prezydenta USA w Polsce zaplanowano między innymi spotkanie prezydentów Joe Bidena i Andrzeja Dudy. Amerykański przywódca zwróci się też do Polaków na Starym Mieście. - Zapraszamy wszystkich, abyście przybyli państwo na to przemówienie. Jeżeli tylko możecie, zarejestrujcie się na stronie ambasady amerykańskiej - powiedział.

Brzezinski o polskim "supermocarstwie humanitarnym"

Dyplomata został spytany przez Michała Sznajdera o to, co nieżyjący już Zbigniew Brzeziński - ojciec ambasadora i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego kilku kolejnych prezydentów USA - mógłby powiedzieć na temat stosunku Polski i całego regionu wobec działań Rosji. - Ojciec patrzy na nas z nieba i bije brawo. Przede wszystkim cieszy się z tego, co robi prezydent Biden, człowiek dzielny, odważny, który robi rzecz historyczną. Po drugie, Zbigniew Brzeziński cieszyłby się z tej amerykańsko-polskiej przyjaźni, bo dziś jesteśmy więcej niż przyjaciółmi. Dziś obydwa kraje są doskonale świadome wzajemnie zależnej odpowiedzialności, aby pomóc całej ludzkości - podkreślił Mark Brzezinski.