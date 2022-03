Joe Biden w Europie. Nowakowski: to dalszy ciąg sklejania świata zachodniego

Nowakowski: Biden buduje jedność Zachodu

Nowakowski, odnosząc się do podróży Joe Bidena do Europy, mówił, że amerykański prezydent wziął także udział w szczycie przywódców Unii Europejskiej. - Był gościem, ale był gościem, który był tam aktywnym partnerem, oczekując, że Europa dołączy się do procesu sankcyjnego. Więc to był dalszy ciąg tego, co Biden robi od roku, czyli sklejania świata zachodniego, budowania jedności Zachodu. Bo to jest warunek sine qua non, żeby móc odpowiedzieć zarówno na rosyjską agresję, jak i na ofensywę polityczną, którą podjął w tej chwili Pekin, bo o tym też pamiętajmy - mówił dalej były ambasador na Łotwie i w Armenii.