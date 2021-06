Spotkanie z Macronem i Merkel. "Sprawy dobrze się układają, nadajemy na tych samych falach"

Prezydent USA Joe Biden spotkał się w sobotę z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Stało się to przy okazji szczytu G7 w Kornwalii, który jest jednym z punktów kilkudniowej, pierwszej w Europie wizyty Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Biden o "kręgosłupie" NATO

Mówił również, że o Unii Europejskiej i NATO. - Po pierwsze uważam, że Unia Europejska jest niezwykle silną i pełną życia organizacją, która ma wiele wspólnego ze zdolnością Europy Zachodniej nie tylko do radzenia sobie z problemami ekonomicznymi, ale i do bycia kręgosłupem i podporą NATO - ocenił Biden.

Francuski prezydent mówił o gotowości Bidena do współdziałania z sojusznikami. - Pokazuje pan, że przywództwo oznacza współpracę - dodał, zwracając się do amerykańskiego przywódcy.

"Pokazujesz, że przywództwo to partnerstwo"

Również francuski prezydent ocenił, że Ameryka wróciła. - Zdecydowanie - odparł pytającemu o to dziennikarzowi.

- Wspaniale jest mieć prezydenta USA, który jest częścią towarzystwa i bardzo chętny do współpracy - dodał. - Pokazujesz, że przywództwo to partnerstwo - zwrócił się Macron do Bidena.