Schnepf: niektórzy odbierają to jako słabość Bidena

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w środę rozpoczął swoją ponad tygodniową wizytę w Europie. To jego pierwsza zagraniczna podróż od objęcia urzędu. Biden bierze udział między innymi w szczytach G7, NATO i UE-USA, w planach ma także spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Niektórzy odbierają to jako słabość"

- Mam wrażenie, że ta pierwsza wizyta Joe Bidena w Europie jest podkreśleniem, że to z Europą Stany Zjednoczone są najbardziej związane i na nią liczą - powiedział w piątkowych "Faktach po Faktach" były ambasador RP w USA Ryszard Schnepf.

Schnepf stwierdził, że "w odróżnieniu od Donalda Trumpa Joe Biden chce Europy zjednoczonej, bo taka Europa jest dobrym partnerem w rozwiązywaniu problemów świata". - Donald Trump walił pięścią w stół, wstrząsał sceną światową. Biden jest człowiekiem nie tylko doświadczonym, ale i niezwykle opanowanym i przyjaznym. Niektórzy odbierają to jako słabość. To jest dosyć żenujące, że trzeba być obscesowym i brutalnym, by zyskać uznanie niektórych polityków - skomentował.