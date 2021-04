Joe Biden w czerwcu przyleci do Europy. Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta USA

Prezydent USA Joe Biden uda się w czerwcu do Wielkiej Brytanii i Belgii - poinformował w piątek Biały Dom. Będzie to jego pierwsza zagraniczna podroż od czasu objęcia urzędu. W brytyjskiej Kornwalii amerykański przywódca weźmie udział w spotkaniu grupy G7, a w Brukseli - w szczycie NATO i szczycie UE-USA. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że będzie to szansa do odbudowania amerykańsko-unijnego sojuszu.