Najpierw izolacja, teraz próba zbliżenia. Biden spotka się z saudyjskim księciem koronnym Muhammadem ibn Salmanem

Sprawa zabójstwa Dżamala Chaszodżdżiego, który był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych, była ciosem wizerunkowym dla 36-letniego księcia koronnego Muhammada ibn Salmana. Zabójstwo dziennikarza zniechęciło niektórych inwestorów, a także nadwątliło wizerunek księcia jako reformatora dążącego do liberalizacji życia w konserwatywnym królestwie.

Jak opisuje Reuters, wiele wskazuje na to, że zapał zagranicznych krytyków saudyjskiego księcia nieco ostygł. Agencja cytuje słowa Ayhama Kamela z doradztwa Eurasia Group. Jego zdaniem wysiłki państw Zachodu w celu izolacji księcia Muhammada "stopniowo osłabły", a wizyta Bidena w Arabii Saudyjskiej ostatecznie je pogrzebie.

- On tam jest (Biden w Arabii Saudyjskiej - red.) aby reaktywować relacje amerykańsko-saudyjskie, które w obecnym geopolitycznym klimacie - wywołanym wojną w Ukrainie , rywalizacją z Chinami, kwestiami związanymi z energią oraz rolą Arabii Saudyjskiej w regionie - wymagają naprawy - powiedział Ayham Kamel.

Książęce reformy

Początkowo Muhammad ibn Salman zyskał nawet poparcie Stanów Zjednoczonych wyrażone wprost przez ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa , ale po tym jak jego następca Joe Biden obiecał twardy kurs w relacjach z Rijadem, książę zaczął wysyłać sygnały, dzięki którym światowi dyplomaci zaczęli postrzegać go jako cennego partnera dla stabilności w regionie. Wśród owych sygnałów znalazło się zakończenie sporu z Katarem, rozpoczęcie rozmów z Iranem na temat deeskalacji napięć, a także zawieszenie broni w Jemenie.

Zapytany w marcu bieżącego roku w wywiadzie dla pisma "The Atlantic" o to czy Biden mógł nie zrozumieć pewnych rzeczy na jego temat, książę koronny odparł: - Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to.