Joe Biden uda się do Europy. Głównym celem szczyt NATO w Wilnie

Do Białego Domu zawita premier Szwecji

Biden w środę będzie gościł w Białym Domu premiera Szwecji Ulfa Kristerssona. Stany Zjednoczone naciskają na Turcję i Węgry, by te nie opóźniały wejścia Szwecji do NATO. Biały Dom podkreślił, że Szwecja wypełniła swoje zobowiązania do członkostwa w NATO i zaapelował o jej szybkie przystąpienie do sojuszu.