Joe Biden: świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak

Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji wojskowej w ukraińskim Donbasie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w reakcji na ten krok wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za ten niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak na Ukrainę. "Modlimy się za odważny i dumny naród Ukrainy" - przekazał.

Dodał, że USA i sojusznicy odpowiedzą w "zjednoczony i zdecydowany sposób" i "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności"

Putin wydał rozkaz

W czwartek nad ranem Władimir Putin poinformował orędziu skierowanym do Rosjan o rozkazie przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał "groźbami" ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy. Ogłosił początek "specjalnej operacji wojskowej", by "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" Ukrainę.