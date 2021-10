Joe Biden przyleci do Europy. Weźmie udział w szczycie liderów państw G20 i konferencji klimatycznej COP26

Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan zapowiedział we wtorek, że sprawy klimatu, paktu w sprawie minimalnej stawki podatkowej oraz koordynacji polityki w sprawie Iranu będą głównymi tematami nadchodzącej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Europie.

Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Joe Biden spotka się w Rzymie z Emmanuelem Macronem i Mario Draghim

Z europejskimi przywódcami ma dyskutować też na temat koordynacji polityki wobec Iranu w obliczu braku znaczących postępów w rozmowach nt. powrotu do umowy dotyczącej irańskiego programu nuklearnego (JCPOA). Sullivan zaznaczył, że w dalszym ciągu liczy na powrót Iranu do stołu negocjacyjnego.

Joe Biden weźmie udział w szczycie liderów państw G20

We Włoszech Joe Biden weźmie też udział w szczycie liderów państw G20. Jake Sullivan zapowiedział, że celem Bidena jest poczynienie postępu co do "historycznej" inicjatywy Białego Domu ws. ustanowienia globalnej stawki minimalnej podatku od dochodów firm CIT. - Prezydent ma nadzieję, że uzyska błogosławieństwo najważniejszych państw świata dla tej historycznej inicjatywy - oznajmił Sullivan.