"Nie powinienem być takim mądralą". Biden przeprosił dziennikarkę

"Jeśli tego nie rozumiesz, jesteś w złym zawodzie"

Kiedy Joe Biden podczas konferencji odchodził już od podium, na którym przemawiał, dziennikarka CNN Kaitlan Collins zapytała go, co czyni go pewnym, że Putin zmieni swoje zachowanie, jeśli chodzi na przykład o prześladowanie rosyjskiej opozycji. Biden był wyraźnie zirytowany i odparł: "Kto do diabła mówił, że jestem tego pewny?"