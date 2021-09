Joe Biden na sesji ONZ: ta dekada zadecyduje o przyszłości świata

We wtorek w Nowym Jorku rozpoczęła się 76. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 1955 roku pierwszym mówcą podczas wtorkowej sesji był prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Jako drugi głos zabrał prezydent Biden. To pierwszy raz, kiedy przemawia na forum ONZ, od czasu objęcia urzędu.

Biden: stoimy przed ogromnymi kryzysami

Zaznaczył, że "każda śmierć to tragedia, to ból". Ocenił przy tym, że "ból, który odczuwamy", powinien nam przypominać, że nasza wspólna przyszłość zależy także od tego, czy postanowimy działać wspólnie.

- Czy będziemy współpracować, by pokonać COVID-19, czy będziemy chronić życie, czy podejmiemy niezbędne działania przygotowujące nas przed kolejną pandemią, która niewątpliwie się pojawi, czy wykorzystamy te instrumenty, które mamy do naszej dyspozycji, kiedy pojawiają się tak niebezpieczne zagrożenia, czy sprostamy groźbie zmian klimatycznych (…), czy uda nam się podtrzymać wartość człowieka, jego godność, prawa człowieka, to, co zostało wyrażone w Karcie Narodów Zjednoczonych, czy będziemy chronić fundamenty systemu międzynarodowego - kartę ONZ, Powszechną Deklaracja Praw Człowieka - stojąc wobec nowych wyzwań, czy też pozwolimy, aby te powszechne, międzynarodowe zasady były gwałcone w imieniu dążenia do władzy politycznej? (...) Sposób, w jaki odpowiemy na te pytania moim zdaniem zdeterminuje naszą przyszłość - powiedział Biden.