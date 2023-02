Biden pytany o najnowszą decyzję Putina. "Wielki błąd"

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbył się w środę szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Tuż przed jego rozpoczęciem prezydent USA Joe Biden został zapytany przez dziennikarzy o decyzję Władimira Putina o wycofaniu się z traktatu New START, dotyczącego ograniczenia arsenału strategicznej broni jądrowej każdej ze stron. - Nie mam na to czasu - odpowiedział Biden. Później jednak dodał, że jest to "wielki błąd".

O decyzję rosyjskiego przywódcy pytany był w środę przed szczytem Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie prezydent USA Joe Biden - Nie mam na to czasu - odpowiedział Biden. Później jednak dodał, że jest to "wielki błąd".

Traktat New START - czym jest

New START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia. Nowy START jest jedynym pozostałym porozumieniem o kontroli zbrojeń pomiędzy oboma krajami.