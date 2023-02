Prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski

Biden ma również spotkać się z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki. - Dodatkowo, prezydent Biden wygłosi przemówienie przed rocznicą brutalnej i niesprowokowanej inwazji na Ukrainę, odnosząc się do tego, jak Stany Zjednoczone zmobilizowały świat, by wesprzeć naród ukraiński, który broni swojej wolności i demokracji - dodała.

Kirby: mocny sygnał Bidena

Wizyta Bidena w Polsce

- Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski, ani nie jestem nawet jeszcze pewny, że polecę - mówił w czwartek Biden dziennikarzom przed Białym Domem. Pytany, czy pojedzie też do Ukrainy, odparł, że "jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko".