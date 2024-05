Biden potępia "przerażający akt przemocy"

Oglądaj w TVN24 i TVN24 GO.

"Jestem zaniepokojony doniesieniami o ataku na słowackiego premiera Roberta Ficę" - przekazał Joe Biden, cytowany przez Biały Dom. Prezydent USA oznajmił, że wraz z małżonką, Jill, modli się o jego szybki powrót do zdrowia". "Nasze myśli są z jego rodziną i narodem Słowacji. Potępiamy ten przerażający akt przemocy. Nasza ambasada jest w bliskim kontakcie z rządem Słowacji i jest gotowa do pomocy" - dodano w oświadczeniu Białego Domu.

Do zamachu na szefa słowackiego rządu doszło w środę. Napastnik otworzył ogień, gdy Fico po zakończeniu wyjazdowego posiedzenia rządu wyszedł do mieszkańców miejscowości Handlova, by się z nimi przywitać.