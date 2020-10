Biden na chwilę się zapomniał. Interweniowała żona

Kandydat na prezydenta USA z ramienia Partii Demokratycznej Joe Biden zapomniał o zalecanym dystansie w czasie pandemii COVID-19 i zbytnio zbliżył się do dziennikarzy. O restrykcjach przypomniała politykowi małżonka, Jill Biden.

Sztabowcy kandydata demokratów Joe Bidena zwiększyli środki ochronne związane z pandemią COVID-19 po tym, jak koronawirusem zakaził się sam prezydent USA i kontrkandydat Bidena, Donald Trump. Biden ma przechodzić teraz testy na koronawirusa kilka razy w tygodniu - wcześniej było to raz w tygodniu. Dodatkowo ma nosić maseczkę również wtedy, kiedy stoi sam na podium.

Jedną z zasad bezpieczeństwa w pandemii jest jednak utrzymywanie dystansu. W poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami Joe Biden podszedł do nich jednak na zbyt małą odległość. Żona polityka, Jill Biden przypomniała mu jednak o konieczności zachowania odstępu - podeszła i odciągnęła go do tyłu. Kandydat na prezydenta przez cały ten czas miał na twarzy maseczkę ochronną.