Joe Biden: Ameryka wróciła do stołu

Ameryka powraca do przewodzenia światu wraz z narodami, które najbardziej podzielają nasze głęboko zakorzenione wartości - przekazał na konferencji prasowej po trzydniowym szczycie G7 prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. - Zgodziliśmy się współpracować, aby świat był lepiej przygotowany do wykrywania przyszłych pandemii i radzenia sobie z nimi. Ponieważ będą przyszłe pandemie - dodał.

Uczestnicy G7 w niedzielę, ostatni dzień szczytu, biorą udział w konferencjach, na których podsumowują przeprowadzone rozmowy. Amerykański prezydent Joe Biden podziękował przywódcom za "niesamowite, bardzo dynamiczne spotkanie". - Wszyscy przy stole zrozumieli i rozumieją zarówno powagę, jak i wyzwania, przed którymi stoimy, oraz odpowiedzialność naszych dumnych demokracji za to, co należy zrobić w imię całej reszty świata. Właśnie od tego jest grupa G7: aby skrzyknąć demokracje z całego świata i sprostać jego wyzwaniom, aby realizować nasze cele dla naszych narodów i ludzi na całym świecie - powiedział.

"Ameryka wróciła do stołu"

- Przekazałem każdemu z uczestników G7, że Stany Zjednoczone odegrają swoją rolę. Ameryka wróciła do stołu - oświadczył Biden. - Ameryka powraca do przewodzenia światu wraz z narodami, które najbardziej podzielają nasze głęboko zakorzenione wartości - dodał.

Biden: będą przyszłe pandemie

Wypowiadając się na temat przekazania szczepionek przeciw koronawirusowi do biedniejszych krajów, Biden potwierdził, że G7 zobowiązało się dostarczyć ponad miliard dawek do krajów na całym świecie.

WHO od tygodni apeluje, aby bogate kraje przekazały naddatek szczepionek do krajów ubogich. Dzięki darowiznom pracownicy medyczni i socjalni oraz osoby z grupy ryzyka w biedniejszych krajach mogą zostać zaszczepione. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia potrzeba od 8 do 11 miliardów dawek, aby zaspokoić potrzeby krajów biednych.