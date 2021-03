Psi "incydent" w Białym Domu. Owczarki Bidena odesłane do Delaware

Razem z prezydentem Bidenem do Białego Domu wprowadziły się na początku roku dwa psy. Starszy Champ to spokojny, 13-letni owczarek niemiecki. Major, pies tej samej rasy, ma trzy lata. W 2018 roku Bidenowie adoptowali go ze schroniska. CNN powołując się na informatorów z Białego Domu napisał, że Major często zachowywał się we "wzburzony sposób", skakał, szczekał i "szarżował" na personel i ochronę.