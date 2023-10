Pies Joe Bidena usunięty z Białego Domu po serii pogryzień personelu

Pies prezydenta USA Joe Bidena Commander został usunięty z Białego Domu w związku z serią incydentów, kiedy to pogryzł zatrudniony tam personel, w tym funkcjonariuszy Secret Service.

Rzeczniczka pierwszej damy Jill Biden Elizabeth Alexander poinformowała, że Joe Biden i jego żona bardzo troszczą się o bezpieczeństwo personelu Białego Domu i tych, którzy ich na co dzień chronią.

Atakował funkcjonariuszy służb

- Ostatni incydent, kiedy Commander ugryzł w Białym Domu umundurowanego agenta Secret Service, miał miejsce 25 września. Został on opatrzony na miejscu przez służby medyczne - stwierdził szef ds. komunikacji służb Anthony Guglielmi.

Zgodnie z danymi Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), owczarek pogryzł lub w inny sposób zaatakował funkcjonariuszy tajnych służb w okresie od października 2022 roku do stycznia 2023 co najmniej 10 razy. W jednym przypadku wymagało to leczenia poszkodowanego w szpitalu.