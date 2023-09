Pies Joe Bidena pogryzł agenta Secret Service. Po raz jedenasty

Commander, pies mieszkający wraz z Joe Bidenem i jego żoną w Białym Domu, znów pogryzł agenta Secret Service - informuje CNN. Portal przypomina, że to już jedenasty taki incydent z udziałem dwuletniego owczarka niemieckiego.

"Wczoraj (25 września - red.) ok. godz. 20 (czasu lokalnego - red.) agent Secret Service wszedł w kontakt z psem pierwszej pary i został pogryziony. Personel budynku na miejscu udzielił funkcjonariuszowi pomocy medycznej" - podał w oświadczeniu przekazanym we wtorek CNN rzecznik Secret Service (USSS) Anthony Guglielmi.

Jeden z pogryzionych trafił do szpitala

CNN podkreśla, że to już jedenaste takie zdarzenie z udziałem Commandera. Z ujawnionej latem korespondencji mailowej agentów ochrony prezydenta wynika, że dwuletni obecnie owczarek niemiecki był zamieszany między październikiem 2022 a styczniem 2023 roku w dziesięć incydentów związanych z pogryzieniem agentów Secret Service . Jeden z nich, w listopadzie 2022 roku, trafił do szpitala.

Teraz Alexander, zapytana przez CNN, czy pies od tamtej pory przeszedł jakieś nowe szkolenie, przekazała, że Bidenowie "nadal pracują nad znalezieniem sposobów na to, by Commander poradził sobie z często nieprzewidywalnym charakterem Białego Domu". Zaznaczyła też, że para prezydencka jest wdzięczna agentom Secret Service za ich służbę.

W rozmowie z CNN były członek Secret Sercive Jonathan Wackrow stwierdził, że Commander "stanowi znaczące zagrożenie" dla agentów. - Biały Dom jest wyjątkowy, bo to rezydencja prezydenta, jednak jest to jednocześnie miejsce pracy dla setek czy tysięcy ludzi. Nie można sprowadzać zagrożenia do miejsca pracy - zaznaczył Wackrow.