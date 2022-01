Biden ostrzega Rosję przed inwazją na Ukrainę. Komentarze zagranicznych mediów

"New York Times": może wywołać zaniepokojenie

Wystąpienie Joe Bidena szeroko komentuje amerykańska i zagraniczna prasa. Jak pisze David Sanger z "The New York Times", Joe Biden "wyraził ponurą ocenę, iż dyplomacja i groźba sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone i ich europejskich sojuszników raczej nie powstrzymają rosyjskiego przywódcy przed wysyłaniem wojsk za granicę".

CNN: odniesienia do bardziej ograniczonej interwencji były niejasne

Independent: Biden szczerze opisuje, czego naprawdę chce Putin

Jak ocenia dziennikarz, "uwagi Bidena na temat Rosji, której decyzja o rozmieszczeniu wojsk na granicy z Ukrainą wywołała jedną z najbardziej napiętych sytuacji w Europie od dziesięcioleci, nie stanowią nowego stanowiska Stanów Zjednoczonych". "Jednak oświadczenie, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO 'w najbliższym czasie', zostało uznane przez krytyków jako zachęta dla Moskwy" - dodaje autor artykułu. Jak pisze, "z podobną oceną spotkały się słowa Bidena, który mówił, że Putin może czuć się zobligowany do działania".

Zacytował w tym miejscu słowa Ariego Fleischera, pierwszego sekretarza prasowego Białego Domu za prezydentury George'a W. Busha, który napisał na Twitterze: "Biden właśnie powiedział Putinowi, że "drobne wtargnięcie" na Ukrainę jest w zasadzie w porządku. Co to była za odpowiedź? Żadne wtargnięcie nie jest w porządku".

"Handelsblatt": Biden wykazał pewną gotowość do negocjacji

"Biden ponownie groził dotkliwymi konsekwencjami, ale jednocześnie obiecywał pewną gotowość do negocjacji. - Putin nigdy nie doświadczył takich sankcji – ostrzegł. Jednocześnie dał do zrozumienia, że groźby USA nie są puste: "Wielkie narody nie mogą blefować" – relacjonowała Katharina Kort z niemieckiej gazety Handelsblatt.

Zwróciła uwagę, że zdaniem Bidena "tak jak Europejczycy są uzależnieni od dostaw rosyjskiego gazu, tak samo Rosja uzależniona jest od przychodów ze sprzedaży gazu". "Biden wykazał pewną gotowość do negocjacji. Powiedział, że nie zaakceptuje żądania, by Ukraina nie została dopuszczona do NATO. Wyjaśnił jednak, że prawdopodobieństwo przystąpienia Ukrainy do NATO w ciągu najbliższych lat jest 'niezbyt wysokie'" – przekazała.