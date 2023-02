Światowe media o wizycie Joe Bidena w Polsce. "Odbywa się w krytycznym momencie"

Zbliżająca się wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie to jeden z najgorętszych tematów nie tylko w polskiej, ale i zagranicznej prasie. O znaczeniu tej podróży i przesłaniu, z jakim amerykański przywódca przybędzie do Polski piszą najważniejsze media w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Światowe i amerykańskie media podkreślają, że to już druga wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce w ciągu niespełna roku. Do poprzedniej doszło w marcu ubiegłego roku, gdy na Zamku Królewskim w Warszawie wygłosił mowę, w której otwarcie sprzeciwił się rosyjskiej agresji.

Media w USA o "kluczowym sojuszniku"

O wizycie amerykańskiego przywódcy piszą też takie media za oceanem, jak dzienniki "Washington Post" i "New York Times" czy serwisy informacyjne CNBS, VOA, The Hill, Axios.

Sygnał dla Ukrainy i Rosji

Podróż prezydenta USA do Polski odnotowały ponadto m.in. francuski dziennik "Le Parisien", portal francuskiego tygodnika "Le Point", kanadyjski dziennik "National Post", australijski serwis informacyjny ABC News, szwajcarski serwis Swiss.info, izraelski "Times of Israel", turecki dziennik "Hurriyet", południowokoreański "Korea Times", indyjski "The Hindu" czy stacja Al-Arabija. Zapowiedziały ją także ukraińska agencja Ukrinform i portal Ukrainska Prawda.

Wizyta w "krytycznym momencie"

"Polacy mają rację. To, co obserwujemy na Ukrainie - zniszczone miasta, zmasakrowani cywile, porwane dzieci, szabrownictwo i grabież, próby zlikwidowania ukraińskiej kultury - rozprzestrzenią się, jeśli Putin nie zostanie pokonany na Ukrainie" - pisze w artykule dla Atlantic Council były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

Zadaniem Bidena w Warszawie "jest czerpanie inspiracji z polskiego zaangażowania i łączenie go z własnym osądem, aby przekonać Wolny Świat do pomocy Ukrainie w zwycięstwie - odepchnięciu sił rosyjskich, aby - czy to przez nadchodzącą klęskę militarną, czy później przez dyplomację, imperialna wojna Putina zakończyła się niepowodzeniem. Biden powinien jasno dać do zrozumienia, że dopóki Putin jest u władzy, nie ma powrotu do przedwojennych stosunków, żadnej mowy o resecie" - podkreśla Fried.