Biden: Rosja chciała zająć Kijów i obalić jego rząd. Dzisiaj Kijów stoi tam, gdzie stał

To, co dzieje się w Ukrainie to wielkie zbrodnie wojenne - ocenił Joe Biden, prezydent USA. Podkreślał, że odpowiedzialne narody muszą doprowadzić do tego, że Rosja poniesie konsekwencje swoich działań. Zapewnił, że Stany Zjednoczone "stały i nadal będą stać po stronie Ukrainy i Ukraińców".