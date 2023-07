Biden: musimy nakreślić mapę drogową dla członkostwa Ukrainy w NATO

NATO ma politykę otwartych drzwi, nikomu nie zabronimy wstępu, ale przed wstąpieniem do Sojuszu trzeba przejść proces kwalifikacji - oświadczył prezydent USA Joe Biden odnosząc się do natowskich aspiracji Ukrainy. Jego zdaniem kraj nie jest gotowy na członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Podkreślił natomiast potrzebę nakreślenia "mapy drogowej" dla Kijowa.

Jak mówił, nie sądzi, by wśród sojuszników panowała zgoda na "wprowadzenie Ukrainy do rodziny NATO akurat teraz, gdy trwa tam wojna"- . Gdybyśmy to zrobili, to przecież musielibyśmy bronić każdego cala terytorium NATO, bez względu na wszystko, a to oznaczałoby wojnę NATO z Rosją - zauważył. - Myślę więc, że musimy nakreślić mapę drogową dla członkostwa Ukrainy w NATO - dodał.