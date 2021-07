Biden rozmawiał z Putinem. "USA podejmą wszelkie kroki w celu ochrony swoich obywateli oraz infrastruktury"

Szczyt Putin - Biden

Prezydenci USA i Rosji spotkali się 16 czerwca w willi La Grange w Genewie. Było to zwieńczenie podróży Joe Bidena do Europy. Spotkanie nie przyniosło jednak przełomu w relacjach dwustronnych. Rosja i USA uzgodniły wzajemny powrót ambasadorów do stolic oraz wznowienie rozmów o stabilności strategicznej, zwłaszcza kontroli zbrojeń, a także rozpoczęcie dialogu o kwestiach cyberbezpieczeństwa.