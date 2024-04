- To nie jest jakaś przenośnia, mówię o obu naszych eskadrach. Jesteście niesamowici, wasza akcja miała ogromne znaczenie, uratowaliście życie wielu ludziom - stwierdził Joe Biden. - Dzięki waszym umiejętnościom Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi strącić prawie wszystkie z nadlatujących pocisków. Jesteście znakomici - dodał prezydent USA.

Na platformie X Joe Bidena poinformowano, że jego rozmówcami byli członkowie 494. i 335. dywizjonów myśliwskich USA. W czasie rozmowy prezydent pochwalił ich za "wyjątkową umiejętność latania i umiejętności w obronie Izraela przed bezprecedensowym atakiem powietrznym Iranu. "Ci odważni żołnierze napawają nas wszystkich dumą" - podano we wpisie.

Zestrzelone cele

Wcześniej wysoki rangą przedstawiciel wojska USA oznajmił, że amerykańskie okręty wojenne zestrzeliły od czterech do sześciu z ponad 100 rakiet balistycznych wystrzelonych przez Iran, bateria Patriot należąca do US Army w Irbilu zestrzeliła jeden taki pocisk, zaś myśliwce sił powietrznych (F-15 - red.) strąciły ponad 70 bezzałogowców.