Joe Biden drugim w historii katolikiem w Białym Domu. Papież przesłał mu depeszę

W środę na Kapitolu odbyło się zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po złożeniu przysięgi Biden powiedział, że "świętujemy dzisiaj triumf nie kandydata, a idei, jaką jest demokracja". - Wola ludu została wysłuchana; wiemy, że demokracja jest cenna i delikatna i teraz wygrała; to jest dzień Ameryki, dzień demokracji – zwracał się do gości, w tym kongresmenów, byłych prezydentów oraz kończącego pełnienie urzędu wiceprezydenta Mike'a Pence'a.

Wiara "życiową drogą" Bidena

Katolicyzm wyznacza Joe Bidenowi życiową drogę – zwraca uwagę CNN. Uczęszczał do katolickiej szkoły. Wziął katolicki ślub ze swoją pierwszą żoną, tragicznie zmarłą Neilią. W swoich przemówieniach odnosi się do Pisma Świętego, nawiązuje do księży i zakonnic, którzy uczyli go w szkole.