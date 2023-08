Co stało się z samolotem Prigożyna? Niezależne media wskazują pierwszego podejrzanego

Rosawiacja, rosyjska agencja transportu lotniczego, przekazała, że szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn nie żyje. Wraz ze swoją "prawą ręką" Dmitrijem Utkinem, pseudonim Wagner, miał być na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji . Rosawiacja opublikowała listę nazwisk siedmiu pasażerów i trojga członków załogi, którzy lecieli tym samolotem z Moskwy do Petersburga.

Niezależne media: pierwszym podejrzanym w sprawie katastrofy jest jego osobisty pilot

Mężczyzna był założycielem spółki MNT Aero, do której należał rozbity samolot. Pilot miał dostęp do tej maszyny, lecz przed katastrofą jakoby wyjechał na Kamczatkę i tam "zaginął". Rosyjskie organy ścigania próbują odnaleźć mężczyznę, jak dotąd bezskutecznie. Nie można wykluczyć, że Stiepanow znajduje się już poza rodzinnym krajem - przekazał niezależny portal Meduza za rosyjskimi opozycyjnymi kanałami na Telegramie.

Ekspert: samolot Prigożyna obniżył tor lotu o ponad 2,4 kilometra w ciągu zaledwie 30 sekund

Źródła wojskowe: prawdopodobnie FSB stała za zestrzeleniem samolotu

Brytyjskie źródła wojskowe, cytowane przez BBC, podały, że to najprawdopodobniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) stała za środowym atakiem na samolot, którym leciał właściciel najemniczej Grupy Wagnera.

Stacja wskazała, że FSB jest całkowicie lojalna wobec prezydenta Władimira Putina i oceniła, że śmierć Prigożyna prawdopodobnie wzmocni pozycję rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego rosyjskich sił zbrojnych generała Walerija Gierasimowa, których Prigożyn nienawidził i publicznie krytykował. To z kolei jest korzystne dla Ukrainy , ponieważ obaj są uważani za niekompetentnych.

Amerykański think tank stwierdził za niemal pewne, iż to Putin nakazał zestrzelenie samolotu Prigożyna, "o ile nie pojawią się dowody świadczące, że jest inaczej". Jak tłumaczą analitycy, jest nadzwyczaj nieprawdopodobne, by ktoś z ministerstwa obrony Rosji - jak minister Siergiej Szojgu czy szef sztabu Walerij Gierasimow - dokonał zabójstwa Prigożyna bez polecenia Putina.