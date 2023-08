Niezależne media: Prigożyn wygrał przetarg na dostawy żywności do szkół pod Moskwą

Kontrakty z tymi przedsiębiorstwami o łącznej wartości około 2 mld rubli podpisano już po czerwcowym buncie Prigożyna i jego "marszu na Moskwę". Oprócz szefa Grupy Wagnera żywność do podmoskiewskich szkół dostarcza jeszcze tylko były parlamentarzysta Władimir Piekariow. Warto jednak zauważyć, że działa on na tym rynku już od dawna, natomiast Prigożyn, znany z wcześniejszego zaangażowania w branży cateringowej, zaangażował się w dostawy posiłków dla uczniów po raz pierwszy - czytamy na Możem Objasnit.

Bunt wagnerowców w Rosji

Tego samego dnia wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Było to rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem . Zgodnie z tymi ustaleniami część bojowników Grupy Wagnera i sam Prigożyn mieli przemieścić się na Białoruś.

Jak powiadomiło 30 lipca brytyjskie ministerstwo obrony, od połowy lipca do bazy wojskowej we wsi Cel w środkowej Białorusi przybyło co najmniej kilka tysięcy wagnerowców, ale pozostaje niejasne, co stało się z ich ciężkim sprzętem. Białoruskie media informowały w ostatnich tygodniach, że z Rosji wjechało już do sąsiedniego kraju kilkanaście kolumn najemników.