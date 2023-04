ISW: szef Grupy Wagnera usiłuje wejść do wielkiej polityki, Kreml próbuje go powstrzymać

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszym raporcie, że szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn aspiruje do przywództwa w partii Sprawiedliwa Rosja. Analitycy są jednak zdania, że Kreml próbuje podważać jego pozycję i zdyskredytować go.

Zdaniem amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn prawdopodobnie chciałby przejąć kontrolę nad partią Sprawiedliwa Rosja-Za Prawdę, na co wskazują jego bliskie kontakty z jej obecnym liderem Siergiejem Mironowem. Think tank powołał się m.in. na doniesienia rosyjskiego niezależnego portalu Meduza.

"Atak rosyjskiego MSZ na Prigożyna to kontynuacja kremlowskich wysiłków, mających na celu zdyskredytowanie go i podważenie jego pozycji" – pisze ISW, oceniając, że zarówno resort dyplomacji, jak i inne rosyjskie instytucje oraz kręgi kremlowskie, są zainteresowane powstrzymaniem publicznych ambicji biznesmena, który zyskał rozpoznawalność i poparcie dzięki wojnie.

Zbrodnie wagnerowców w Ukrainie

Jednocześnie ISW zaznacza, że siły Wagnera w dalszym ciągu popełniają w Ukrainie zbrodnie wojenne. Think tank powołuje się na zdjęcie, które pojawiło się w rosyjskich mediach społecznościowych - widać na nim odciętą głowę ukraińskiego żołnierza.

Amerykański think tank odnotowuje, że Duma Państwowa, izba niższa parlamentu Rosji, planuje zaostrzenie kar za zdradę i działalność terrorystyczną. Stosowne poprawki zostały już zatwierdzone przez komisję parlamentarną. Te zmiany to - według ISW - "część szerszych działań na rzecz wzmocnienia autocenzury i stworzenia warunków prawnych do represji wewnątrz kraju".