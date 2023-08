Biden "nie wie na pewno, co się stało, ale nie jest zaskoczony"

Biden: w Rosji dzieje się niewiele rzeczy, za którymi nie stoi Putin

O doniesienia o śmierci Prigożyna dziennikarze zapytali Joe Bidena, prezydenta USA. - Być może pamiętasz, kiedy zostałem przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że (na miejscu Prigożyna) uważałbym na to, czym podróżuję. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony - powiedział prezydent, zwracając się do dziennikarza Reutersa. Pytany, czy za katastrofą samolotu Prigożyna stał Władimir Putin, Biden odparł, że "w Rosji dzieje się niewiele rzeczy, za którymi nie stoi Putin", lecz dodał, że nie ma wystarczająco dużo informacji, by definitywnie odpowiedzieć na pytanie.