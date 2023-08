"Szczególny wyrok śmierci", który wydał na siebie Prigożyn

Doradca Zełenskiego: Putin wysłał rosyjskim elitom sygnał

"W sprawie Prigożyna: trzeba poczekać aż opadnie mgła wojny. Ale jest to oczywiste, że Putin nikomu nie przebacza własnego zwierzęcego strachu - właśnie takiego, który unicestwił go w czerwcu 2023 roku. I czekał na odpowiedni moment" - napisał Podolak na platformie X (dawny Twitter).

"Jest to też oczywiste, że Prigożyn wydał na siebie szczególny wyrok śmierci w tej chwili, kiedy uwierzył w dziwne 'gwarancje Łukaszenki' i w nie mniej absurdalne 'słowo' Putina. Pokazowe usunięcie Prigożyna i dowództwa Wagnera dwa miesiące po próbie przewrotu to sygnał od Putina dla rosyjskich elit przed wyborami 2024 roku: Bójcie się! Nielojalność równa się śmierć" - czytamy. "To też sygnał dla rosyjskich wojskowych, że 'bohaterów' nie będzie - albo ukraiński trybunał albo kula od Federalnej Służby Bezpieczeństwa" - podsumował Podolak.

Biden: niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin

O doniesienia o śmierci Prigożyna dziennikarze zapytali Joe Bidena, prezydenta USA. - Być może pamiętasz, kiedy zostałem o to przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że (na miejscu Prigożyna) uważałbym na to, czym podróżuję. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony - powiedział prezydent, zwracając się do dziennikarza agencji Reuters. Pytany, czy za katastrofą samolotu Prigożyna stał Władimir Putin, Biden odparł, że "niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin", lecz dodał, że nie ma wystarczająco dużo informacji, by definitywnie odpowiedzieć na pytanie.