Nie żyje Jet Black. "Nie byłoby The Stranglers, gdyby nie on"

Jet Black, perkusista brytyjskiego zespołu The Stranglers zmarł 6 grudnia w wieku 84 lat. O jego śmierci poinformował zespół w mediach społecznościowych. "Pomimo trudności z występami pod koniec kariery, charyzma i urok Jeta rezonowały wśród fanów, którzy bez końca skandowali jego imię" - napisano.

O śmierci muzyka poinformowano na oficjalnym koncie na Twitterze zespołu The Stranglers. "Z ciężkim sercem informujemy o śmierci naszego drogiego przyjaciela, kolegi i kluczowego członka zespołu, Jeta Blacka. Jet zmarł spokojnie w domu, otoczony przez rodzinę" - napisał zespół.

"(...) Po latach złego stanu zdrowia Jet został wreszcie uwolniony. Był siłą natury. Inspiracją. Nie byłoby The Stranglers, gdyby nie on. Największy erudyta z ludzi. Buntownik z wielu powodów. Pozdrów Dave'a ode mnie" - przekazał basista zespołu JJ Burnel. Dave Greenfield to muzyk zespołu, który zmarł w 2020 roku na Covid-19.

Jet Black, perkusista The Stranglers w 1986 roku Steve Rapport/Getty Images

Kim był Jet Black?

Jet Black urodził się 26 sierpnia 1938 roku w Ilford w Anglii. W zespole The Stranglers grał od 1974 roku, czyli od momentu powstania grupy. W 2007 roku ogłoszono, że Black zmaga się z problemami z sercem i wówczas ograniczył występy publiczne. Do pracy powrócił w 2010 roku, ale niedługo później, z powodu złego samopoczucia, tuż przed koncertem trafił do szpitala. Od dzieciństwa miał też problemy z oddychaniem. W 2015 roku wystąpił z zespołem po raz ostatni i ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. "Pomimo trudności z występami pod koniec kariery, charyzma i urok Jeta rezonowały wśród fanów, którzy bez końca skandowali jego imię, gdy siadał przy perkusji" - napisano na stronie The Stranglers.

"Był siłą, która zapoczątkowała działalność The Stranglers. To on napędzał determinację zespołu do tego, by być usłyszanym i zauważonym (...). Bystry w interesach, utalentowany perkusista i obsesyjny perfekcjonista. To tylko kilka z talentów człowieka, którego miałem zaszczyt mieć za mentora i drogiego przyjaciela" - przekazał manager zespołu Sil Willcox.

Oprócz gry w zespole Jet Black napisał też dwie książki, w których udokumentował aresztowanie członków zespołu w Nicei w 1980 roku za rzekome podżeganie do zamieszek. Zaprojektował też pedał do bębna basowego, tworzył meble na zamówienie i gotował. Zanim wstąpił do zespołu był biznesmenem - posiadał furgonetki, w których sprzedawano lody.

Ostatnie lata życia spędził głównie w swoim domu, w otoczeniu rodziny i bliskich. Miał żonę Avę i dwoje dzieci, Charlotte i Anthony'ego.

Źródło: The Stranglers, BBC