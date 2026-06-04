Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest porozumienie w sprawie zawieszenia broni pomiędzy Izraelem a Libanem

|
Tyr, Liban
Kłęby dymu nad południowym Libanem po izraelskich atakach - 25.05.2026 r.
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WAEL HAMZEH
Izrael i Liban wznowiły zawieszenie broni - wynika z oświadczenia obu państw. Podały jednak jego warunki, które dotyczą Hezbollahu. Zapowiedziano też kolejną rundę rozmów.

W oświadczeniu wydanym po dwóch dniach rozmów w Waszyngtonie, Izrael i Liban ogłosiły, że "zgodziły się na wdrożenie zawieszenia broni", które ma być jednak uzależnione od całkowitego zaprzestania ataków Hezbollahu i wyjścia wszystkich bojowników szyickiej bojówki z sektora Południowego Litani na południu kraju.

Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Drony uderzyły w lotnisko w Kuwejcie. Jedna osoba nie żyje, wielu rannych

Strony zgodziły się też na utworzenie "stref pilotażowych", w których armia libańska przejmie wyłączną kontrolę nad terytorium, z wykluczeniem wszelkich podmiotów niepaństwowych.

Ma to być krok w kierunku realizacji zobowiązań libańskiej armii jeszcze z 2024 r., kiedy państwowe siły zbrojne miały rozbroić Hezbollah - który w praktyce stanowi szyickie "państwo w państwie" - i przejąć wyłączną kontrolę nad swoim terytorium.

Zapowiedziano dalsze negocjacje między Izraelem a Libanem

Izrael podkreślił, że trwały pokój wymaga "rozbrojenia Hezbollahu i likwidacji jego infrastruktury na terenie całego Libanu". Liban z kolei zadeklarował wzmocnienie zdolności swoich sił zbrojnych, przy wsparciu USA, w celu objęcia "efektywnej kontroli na całym terytorium kraju".

Wszystkie strony potępiły irańskie ataki na państwa regionu oraz działania podważające stabilność Bliskiego Wschodu. Kolejna runda rozmów - w wymiarze politycznym i bezpieczeństwa - zaplanowana jest na 22 czerwca.

Eskalacja na linii Izrael-Liban

Oświadczenie zostało opublikowane dwa dni po dramatycznej eskalacji, która groziła zerwaniem wszelkich wysiłków dyplomatycznych. W poniedziałek 1 czerwca premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał uderzenia na Dahijję - gęsto zaludnione południowe przedmieścia Bejrutu, uważane za bastion Hezbollahu. Armia izraelska wydała nakazy ewakuacji dla mieszkańców dzielnicy, co wywołało masową ucieczkę cywilów.

"Krzyk rozpaczy ortodoksów". Czy pogrąży Netanjahu?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Krzyk rozpaczy ortodoksów". Czy pogrąży Netanjahu?

Monika Winiarska

W odpowiedzi Iran zawiesił negocjacje z USA w sprawie wstępnego porozumienia pokojowego, żądając wstrzymania izraelskiej ofensywy w Libanie. Kryzys zażegnała interwencja prezydenta Trumpa, który po rozmowie telefonicznej z Netanjahu - oraz bezprecedensowych rozmowach z przedstawicielami Hezbollahu - ogłosił na platformie Truth Social, że "żołnierze nie wejdą do Bejrutu, a ci, którzy byli w drodze, zostali już zawróceni".

Izrael i Liban oskarżają się o łamanie rozejmu

Mimo ogłoszonego przez USA wstrzymania walk, obie strony oskarżają się już o zerwanie ustaleń i kontynuowały ataki. Hezbollah oświadczył, że wystrzelił w środę rakiety w kierunku północnego Izraela. Według resortu zdrowia Libanu, w atakach Izraela w Libanie w ciągu minionej doby zginęło 48 osób.

Wspierany przez Iran Hezbollah pozostaje poza kontrolą rządu Libanu. Grupa włączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Izrael odpowiedział intensywną operacją, zajmując południe Libanu i tworząc tam - jak to określił - strefę buforową. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, ale obie strony oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i kontynuują niemal codzienne ataki.

OGLĄDAJ: "Udowodnił, dlaczego nie warto wchodzić z nim w bliską współpracę polityczną"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
Udostępnij:
Tagi:
IzraelLibanHezbollahUSAKonflikt na Bliskim WschodzieBenjamin NetanjahuIran
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zalania w powiecie pajęczańskim 
Ulice jak rwące potoki. Strażacy ewakuowali ludzi z samochodów
METEO
Zbigniew Ziobro
"Przebił moralne dno". Oświadczenie Ziobry i pytania
Polska
Pożar i zniszczenia na lotnisku w Kuwejcie po ataku Iranu
"To nie była wielka sprawa". Trump o ataku na lotnisko
Świat
Muzyka Vanilla Ice
Artyści wycofują się z festiwalu, gwiazdor jednego przeboju wystąpi. "Zagrałbym dla każdego"
Kultura i styl
Izba Reprezentantów
"Już wystarczy". Izba Reprezentantów głosowała w sprawie Iranu
Świat
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
Andrew Lukehart
Odmówił ostatniego posiłku i odwiedzin. Egzekucja na Florydzie
Finlandia, Helsinki
Mieszkania za darmo. Kraj na północy szuka mieszkańców
BIZNES
WARSZAWA KONFERENCJA PRASOWA POLITYKÓW PIS
Obajtek o decyzji Orlenu: kolejna farsa. Koncern nie pozostaje dłużny
BIZNES
Pożar jachtu w Szczecinie
To nie był zwykły pożar jachtu. To była próba zabicia człowieka
Szczecin
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Szwecja przygotowuje więzienia dla 13-letnich zabójców z gangu
"Mamy sytuację kryzysową". Szwecja dostosowuje więzienia do pobytu 13-latków
Świat
Pożar hali w Płocku
66-latek zatrzymany po pożarze hali w Płocku
WARSZAWA
Zatrzymanie Pauliny K.
Żona adwokata od "trumny na kółkach" zatrzymana
Kraków
Mateusz Morawiecki
Taki majątek zgromadził Mateusz Morawiecki. Oświadczenie byłego premiera
BIZNES
ziobro-3
Znamy oświadczenie Ziobry. Uwagę zwraca pożyczka
Patryk Michalski, Mikołaj Gątkiewicz
Błaszczak: rząd "zasypuje dziurę budżetową" z SAFE
"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
Adrian Wróbel
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Zemsta na byłej partnerce. 36-latek oskarżony o usiłowanie zabójstwa dziecka
WARSZAWA
pc
Sobkowiak-Czarnecka: mam nadzieję, że pan prezydent już rozumie
Mikołaj Stępień
Burze
Burze przyniosą do 35 litrów deszczu. IMGW ostrzega
METEO
Wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński
"Lapsus" Bocheńskiego. "To jest wina mojego porannego zaspania"
Polska
Badania nad mumią Otziego
Upiekli chleb z drożdży znalezionych na Człowieku Lodu
METEO
NIE BRAĆ | Karol Nawrocki
Nawrocki i apartamenty. Kancelaria nie odpowiada na pisma prokuratury
Marta Ulatowska-Jesse, Kuba Koprzywa
Jarosław Kaczyński
Tyle zarobił Jarosław Kaczyński. Jest oświadczenie
BIZNES
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Trzy tysiące dzików w mieście. Nowa decyzja ratusza
WARSZAWA
imageTitle
Rywalka Polki nie wiedziała, z kim grała? Zdumiewająca wpadka Kalinskiej
EUROSPORT
imageTitle
Chwalińska powalczy o półfinał. O której dzisiaj mecz Polki?
EUROSPORT
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Mama Klaudii: teraz wszystko w rękach lekarzy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica