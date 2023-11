Jest jedyną uczennicą na wyspie. Przypłynęły do niej nauczycielki

Giada jest jedyną 11-latką na całej wyspie Marettimo. Żeby dojeżdżać na lekcje z rówieśnikami, musiałaby codziennie rano pokonywać ponad 30 kilometrów drogi na sąsiednią wyspę. A to nie zawsze jest możliwe. "To morze decyduje za nas. Są takie dni, w których promy nie ruszają, więc ona nie miałaby jak dotrzeć do szkoły" - relacjonował jej ojciec w rozmowie z lokalną telewizją. Rodzina właśnie świętuje, bo udało im się wywalczyć indywidualny tok nauczania dla Giady.

Marettimo leży na zachód od północno-zachodniego wybrzeża Sycylii. To druga co do wielkości wyspa w archipelagu Wysp Egadzkich, jej powierzchnia to 10,4 kilometra kwadratowego.

Państwo Billante, rodzice 11-letniej Giady, urodzili się i od zawsze mieszkali na wyspie. To tam do tej pory wychowywali swoją córkę i, jak mówią, nie mają zamiaru się przeprowadzać.

Mieszkańcy wyspy żyją z rzemiosła i rybołóstwa

Nie ma promu, nie ma szkoły

Po ukończeniu szkoły podstawowej Giada została przypisana do zespołu szkół "Antonino Rallo" na sąsiedniej wyspie, Favignanie (bliżej Sycylii), bo na Marettimo nie ma szkoły wyższej pierwszego stopnia ("scuola secondaria di primo grado", czyli odpowiednika polskiego gimnazjum). Z oczywistych przyczyn pokonanie drogi na wyspę Favignana nie zawsze jest możliwe.

"To morze decyduje za nas. Są takie dni, w których promy nie ruszają, więc ona (córka) nie miałaby jak dotrzeć do szkoły" - wyjaśniał ojciec Giady, Francesco Billante, w rozmowie z dziennikarzem lokalnego programu telewizyjnego TGR Sicilia.

Droga na Favignanę to około godzina promem

On, jego żona i cała lokalna społeczność od dłuższego czasu walczyli o to, by na wyspę dotarli pedagodzy, który umożliwią dziewczynce ciągłość edukacji. Tej jesieni się to udało. 30 października dyrekcja wydziału oświaty w regionie Sycylii oficjalnie przydzieliła 11-latce dwie nauczycielki, które przypłyną na wyspę, by zrealizować z Giadą podstawę programową.

Nauczycielka zadowolona, bo "będzie robić to, co kocha"

"Dziękujemy mediom, które pomagały nam nagłośnić ten wyjątkowy stan rzeczy. (...) Dzięki wspólnym działaniom dajemy nadzieję nie tylko Giadzie, ale też wszystkim rodzinom i dzieciom z Marettimo, które chciałyby dalej żyć na swojej wyspie. Zwyciężyły potrzeby wspólnoty" - napisał w komunikacie Giuseppe Piero, dyrektor wydziału oświaty w regionie Sycylii.

Jedna z pedagożek będzie odpowiadać za nauczanie przedmiotów ścisłych w wymiarze 18 godzin tygodniowo, z drugą dziewczynka odbędzie 12 godzin lekcji przedmiotów humanistycznych: historii, geografii i języka włoskiego. "Taka moja praca. Zdaję sobie sprawę, że jako nauczycielka mogę zostać wysłana w miejsce dalekie od domu" - mówiła w rozmowie z palermotoday.it 34-letnia Giuliana Clemente z Palermo, która w tym roku pracowała już na innej wyspie, Pantellerii (włoscy nauczyciele bez umowy na czas nieokreślony odbywają staż w pracy w miejscach wskazywanych im przez lokalne wydziały oświaty - red.).

"To nie jest dla mnie żadne poświęcenie. To, że będę uczyć jedną uczennicę, a nie całą klasę, to również nie problem. Ważne, że będę robić to, co kocham" - dodała Clemente, z którą Giada ma zajęcia humanistyczne.

Oprócz zajęć indywidualnych, które rozpoczęły się w ten poniedziałek, Giada będzie od czasu do czasu przypływać do szkoły na Favignanie, by regularnie widywać się z rówieśnikami ze swojego rocznika.

Wyspa Marettimo ma 10 kilometrów kwadratowych powierzchni Google Maps

Autor:ww

Źródło: skuola.net, palermotoday.it