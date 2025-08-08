"W nieudolny sposób" próbował zostać agentem w Polsce

Tusk: mamy zatrzymane 32 osób podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami Źródło: TVN24

Według śledczych oskarżony Artsiom K. od 8 do 12 grudnia 2024 roku zgłaszał chęć działania na rzecz białoruskiego wywiadu przeciwko Polsce. Miał deklarować gotowość do podjęcia działań wywiadowczych i dywersyjnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. chęć przekazywania danych o rozmieszczeniu w naszym kraju infrastruktury krytycznej, a także informacji o przebywających u nas obywatelach Białorusi.

W prowadzonym przez białostocką delegaturę ABW śledztwie K. został zatrzymany 19 grudnia 2024 roku, a nadzorujący działania agencji prokurator białostockiego wydziału PK przedstawił mu zarzut i przesłuchał. Mężczyzna nie przyznał się i złożył wyjaśnienia.

Akt oskarżenia przeciw Artsiomowi K. przesłał 2 czerwca do Sądu Okręgowego w Białymstoku podlaski wydział zamiejscowy departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Poinformowali o tym w piątek rzecznicy prasowi Prokuratury Krajowej oraz ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w białostockim sądzie, zdecydował on o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie.

Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

