"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka

Informację o śmierci mężczyzny postrzelonego przez agentów potwierdził szef lokalnej policji - przekazała CNN.

Amerykańska stacja powołując się na szefa policji, podała, że ofiara to 37-latek, prawdopodobnie obywatel amerykański.

Strzały i starcia w Minneapolis. "Gazują całe dzielnice"

Resort bezpieczeństwa krajowego podał, że mężczyzna, którego otoczyły służby federalne, był uzbrojony. Według przedstawiciela ministerstwa miał przy sobie broń palną z dwoma magazynkami.

"O godz. 9:05 czasu środkowego, gdy funkcjonariusze organów ścigania resortu bezpieczeństwa krajowego prowadzili operację w Minneapolis przeciwko nielegalnemu imigrantowi poszukiwanemu za napaść z użyciem przemocy, do funkcjonariuszy straży granicznej podeszła osoba z 9 mm pistoletem półautomatycznym, który widać tutaj" - napisał resort na platformie X, publikując zdjęcie broni.

Zaznaczono, że służby próbowały rozbroić podejrzaną osobę, lecz - według resortu - stawiała ona agresywny opór. "W obawie o swoje życie oraz życie i bezpieczeństwo innych funkcjonariuszy agent oddał strzały w obronie własnej. Ratownicy medyczni na miejscu zdarzenia natychmiast udzielili pomocy medycznej podejrzanemu, ale stwierdzono jego zgon na miejscu" - poinformował departament. Resort przekazał, że człowiek ten nie miał dokumentu tożsamości. "Wygląda to na sytuację, w której ta osoba chciała wyrządzić jak największe szkody i zmasakrować organy ścigania" - stwierdził.

W komunikacie jest mowa też o 200 "uczestnikach zamieszek", którzy "zaczęli utrudniać pracę funkcjonariuszom i atakować ich". "W celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu i funkcjonariuszom zastosowano środki kontroli tłumu" - opisał departament bezpieczeństwa.

Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

Sara Sidner z CNN relacjonowała, że sytuacja na miejscu jest napięta. Służby użyły gazu łzawiącego wobec protestujących. Jak opisał portal CNN, Sidner była świadkiem, że kilku funkcjonariuszy przycisnęło do ziemi człowieka, który krzyczał: "Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą!". W tle słychać było granaty hukowe, a spanikowany, wzburzony tłum krzyczał na agentów federalnych.

"Oni gazują całe dzielnice!" - wołał ktoś.

Protesty przeciwko działaniom służb imigracyjnych trwają od zastrzelenia Renee Nicole Good przez agenta ICE.

