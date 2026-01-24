"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka

Informację o śmierci mężczyzny postrzelonego przez agentów potwierdził szef lokalnej policji - przekazała CNN.
Amerykańska stacja powołując się na szefa policji, podała, że ofiara to 37-latek, prawdopodobnie obywatel amerykański.
Strzały i starcia w Minneapolis. "Gazują całe dzielnice"
Resort bezpieczeństwa krajowego podał, że mężczyzna, którego otoczyły służby federalne, był uzbrojony. Według przedstawiciela ministerstwa miał przy sobie broń palną z dwoma magazynkami.
"O godz. 9:05 czasu środkowego, gdy funkcjonariusze organów ścigania resortu bezpieczeństwa krajowego prowadzili operację w Minneapolis przeciwko nielegalnemu imigrantowi poszukiwanemu za napaść z użyciem przemocy, do funkcjonariuszy straży granicznej podeszła osoba z 9 mm pistoletem półautomatycznym, który widać tutaj" - napisał resort na platformie X, publikując zdjęcie broni.
Zaznaczono, że służby próbowały rozbroić podejrzaną osobę, lecz - według resortu - stawiała ona agresywny opór. "W obawie o swoje życie oraz życie i bezpieczeństwo innych funkcjonariuszy agent oddał strzały w obronie własnej. Ratownicy medyczni na miejscu zdarzenia natychmiast udzielili pomocy medycznej podejrzanemu, ale stwierdzono jego zgon na miejscu" - poinformował departament. Resort przekazał, że człowiek ten nie miał dokumentu tożsamości. "Wygląda to na sytuację, w której ta osoba chciała wyrządzić jak największe szkody i zmasakrować organy ścigania" - stwierdził.
W komunikacie jest mowa też o 200 "uczestnikach zamieszek", którzy "zaczęli utrudniać pracę funkcjonariuszom i atakować ich". "W celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu i funkcjonariuszom zastosowano środki kontroli tłumu" - opisał departament bezpieczeństwa.
Sara Sidner z CNN relacjonowała, że sytuacja na miejscu jest napięta. Służby użyły gazu łzawiącego wobec protestujących. Jak opisał portal CNN, Sidner była świadkiem, że kilku funkcjonariuszy przycisnęło do ziemi człowieka, który krzyczał: "Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą!". W tle słychać było granaty hukowe, a spanikowany, wzburzony tłum krzyczał na agentów federalnych.
"Oni gazują całe dzielnice!" - wołał ktoś.
Protesty przeciwko działaniom służb imigracyjnych trwają od zastrzelenia Renee Nicole Good przez agenta ICE.
Zobacz też: Pięcioletni chłopiec zatrzymany przez agentów w USA. "Nasze dzieci są w szoku" >>>
Autorka/Autor: lulu
Źródło: PAP, CNN
Źródło zdjęcia głównego: CRAIG LASSIG/EPA/PAP