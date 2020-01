Trzy historie Zełenskiego. O Holokauście i dziadku

Mam trzy ważne historie, które chciałbym panu opowiedzieć - tymi słowami zwrócił się do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przebywający w Jerozolimie w związku ze Światowym Forum Holokaustu. Opowiedział mu o tym, jak na okupowanym przez Niemców Krymie ratowano przed Zagładą Żydów i jak jego dziadek stracił na wojnie trzech braci.

Jedna z historii, którą Wołodymyr Zełenski opowiedział Benjaminowi Netanjahu, dotyczyła dyrektorki w krymskim przedszkolu Said Afarowej, która w czasie wojny uratowała 88 Żydów, podając, że są Tatarami krymskimi.

Wołodymyr Zełenski przybył do Izraela

- Druga historia jest o ukraińskim, greckokatolickim księdzu Omelianie Kowczu, który uratował Żydów, przekazując im około 600 metryk chrztu. Za to został zesłany do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie było wówczas 700 więźniów. Odmówił przedterminowego zwolnienia, chociaż w domu na jego powrót czekało sześcioro dzieci. Chciał nadal pomagać więźniom obozu - opowiadał prezydent, cytowany przez internetową gazetę "Ukraińska Prawda".

- Opowiem także inną historię. Historię rodziny, w której było czterech braci. Trzech z nich, wraz z rodzicami, padło ofiarą Holokaustu: zostali rozstrzelani przez niemieckich najeźdźców, którzy wtargnęli na Ukrainę. Czwarty brat został przy życiu. W tym czasie był na froncie. Przeszedł drugą wojnę światową, przyczyniając się do zwycięstwa nad nazizmem i nienawistną ideologią i wrócił żywy. Dwa lata po wojnie urodził się jego syn, a po 31 latach wnuk. 40 lat później wnuk został prezydentem. Dziś stoi on przed panem, panie premierze - zwrócił do Netanjahu Zełenski.