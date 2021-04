"Zeszłoroczna Wielkanoc była straszna", teraz wierni powrócili do Bazyliki Grobu Pańskiego. "Wierzymy w moc miłości i życia"

Wierni wrócili do Bazyliki Grobu Pańskiego

"The Jerusalem Post" zwrócił uwagę, że to, co działo się w niedzielę w Bazylice Grobu Pańskiego, w kulturze chrześcijańskiej uznawanej jako miejsce pochówku Jezusa, zdecydowanie odbiega od tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. Wówczas ze względu na rozwijającą się pandemię COVID-19 wierni nie mogli się gromadzić.