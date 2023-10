Amerykański senator uprawiał jogging, po chwili biegł do schronu. "Dostałem pilny telefon"

czytaj dalej

Palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne Hamas przez ostatnie dwa lata skutecznie wprowadzało Izrael w błąd, przekonując, że nie chce wojny. Jednocześnie starannie przygotowywało się do ataku - podała agencja Reutera, powołując się na rozmówców reprezentujących obie strony konfliktu. - Hamas prawdopodobnie chciał zmienić reguły gry na swoją korzyść. Operacja militarna przemieniła się w rzeź, gigantyczny atak terrorystyczny, i teraz Izraelczycy nie będą skłonni do rozmów - ocenił w rozmowie z TVN24 ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Jarosław Kociszewski.