Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jeremy Clarkson rok po diagnozie. "Dwa razy oszukałem śmierć"

|
Jeremy Clarkson z partnerką Lisą Hogan
Prof. Szczylik: co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrew Matthews/PAP/EPA
Znany prezenter telewizyjny ujawnił w ubiegłym tygodniu, że rok temu otrzymał diagnozę nowotworu. Teraz Jeremy Clarkson podzielił się z brytyjskim dziennikiem informacją o aktualnym stanie zdrowia. Zachęcił do regularnych badań zaznaczając, że wczesna diagnoza uratowała mu życie.

66-letni prezenter telewizyjny Jeremy Clarkson powiedział dziennikowi "Sunday Times" w najnowszym wywiadzie, że badania kontrolne przeprowadzone dwa miesiące temu nie wykazały żadnych oznak raka i pozostaje obecnie w remisji.

Clarkson o diagnozie

Tydzień temu wyemitowano najnowsze odcinki "Farmy Clarksona", w których Clarkson podzielił się ze swoimi pracownikami informacją o diagnozie nowotworu. - Pamiętacie, jak miałem badania lekarskie w maju? - mówi do nich przed kamerą. - Miałem biopsję. Okazało się, że to rak, i to agresywny.

Dodał wówczas, że dzięki rutynowym badaniom i wczesnej diagnozie udało się szybko podjąć leczenie. - Gdybym się nie przebadał i nie wykryliby problemu na wczesnym etapie, to mogłyby być moje ostatnie zbiory - mówił odnosząc się do formuły programu.

Prezenter w ubiegłym roku przeszedł operację usunięcia guza. Sezon zakończył się ujęciem ze szpitalnego łóżka, w którym Clarkson informował widzów, że jeśli wszystko się uda, "zobaczymy się w szóstym sezonie". O tym, że właśnie rozpoczęła się jego produkcja, poinformował w sobotę na Instagramie. - To są dobre wieści, zwłaszcza dla mnie. Wiecie czemu - mówił.

Dziennikarz o wpływie choroby na jego życie

Clarkson opowiedział teraz dziennikowi "Sunday Times", że regularnie monitoruje swój stan zdrowia i myśli pozytywnie. Jak mówi, "postanowił należeć do tych 60 procent osób pozostających w remisji, u których nie doszło do nawrotu choroby". Zachęcił też mężczyzn, by poddawali się rutynowym badaniom w kierunku raka prostaty. - Ja to zrobiłem i dlatego siedzę tu i rozmawiam z wami po 11 miesiącach. Widziałem tak wiele osób umierających na raka. Nie chce mi się myśleć o tym, jak to jest żyć ze świadomością, że choroba cię zabije - tłumaczył.

W 2024 roku trafił do szpitala z powodu niewydolności serca. Przeszedł wówczas poważną operację. - Dwa razy oszukałem śmierć. Bez wątpienia jestem oficjalnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - ocenił.

Dlaczego Clarkson powiedział publicznie o diagnozie

Brytyjczyk wyjaśnił w wywiadzie, że przyznając się do choroby przed kamerą, "złamał politykę Clarksona, by nie być nudnym". Jak wspomniał, według jego ojca należało nigdy nie przyznawać się do dolegliwości. - Mój ojciec chorował przez 20 lat i za każdym razem, gdy ktoś pytał go: "Jak się masz, Eddie?", odpowiadał: "Bardzo dobrze". Jeśli rozmawiałeś o swojej chorobie, byłeś w jego ocenie nudziarzem - wyjaśniał.

Na początku powiedział o chorobie tylko najbliższym: swojej partnerce Lisie Hogan, dzieciom i najlepszemu przyjacielowi. Długo jednak wahał się, czy przyznać się do tego publicznie. Teraz twierdzi, że jeśli choć jedna osoba, która ogląda jego program, przebada się i wykryje chorobę we wczesnym stadium, to "warto być nudziarzem".

Jeremy Clarkson z partnerką Lisą Hogan
Jeremy Clarkson z partnerką Lisą Hogan
Źródło zdjęcia: Andrew Matthews/PAP/EPA

Rak prostaty - objawy

Rak prostaty (gruczołu krokowego) jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn, a pierwszym spośród tak zwanych nowotworów urologicznych. W Polsce rocznie odnotowuje się około 18 tysięcy zachorowań i około 5,5 tysiąca zgonów. Największym czynnikiem ryzyka jest wiek. Wczesne wykrycie raka prostaty w 90 procentach przypadków pozwala całkowicie go wyleczyć.

Wśród objawów eksperci wymieniają częste oddawanie moczu, trudności z jego oddaniem i słaby strumień, krew w moczu lub nasieniu. W zaawansowanym stadium występują bóle miednicy lub pleców i utrata masy ciała.

OGLĄDAJ: Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
20 min
2406_rp_pelczynska
Rezygnacja Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz: dość tych najazdów za nic
Rozmowa Piaseckiego
Źródło: BBC, Sunday Times
Tagi:
NowotworyZdrowie
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zdarzenie w Iławie
Podejrzana paczka z nieznaną substancją. Ktoś ją podrzucił kobiecie
Olsztyn
AdobeStock_1665257836
Pacjent z ALS odzyskał zdolność komunikacji. Wszczepiono mu implant
Anna Bielecka
pies beagle AdobeStock_275656046
Jak dbać o zwierzęta w czasie upału?
METEO
imageTitle
Ruszają Driftingowe Mistrzostwa Polski. "Tu nie ma miejsca na przypadek"
EUROSPORT
pap_20260620_1WD (1)
Najgorętszy dzień w historii pomiarów. Europa płonie
METEO
wlochy wakacje shutterstock_1919785571
Turystyczny raj zaostrza zasady. Koniec z pobłażliwością
BIZNES
Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszedł do komendy z pretensjami i już nie wyszedł
Kielce
Warszawski Szpital Południowy
Reakcja Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem
WARSZAWA
imageTitle
Program środowych meczów na mundialu. Kto dziś zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
Tłum na przystanku tramwajowym przy stacji metra Wilanowska
"Osoba niepożądana w tunelu metra". Pociągi nie kursują na Mokotowie i Ursynowie
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
Hołownia rezygnuje i "zastanawia się, co dalej"
Polska
Posterunek wartowniczy na granicy z Korei Północnej z Koreą Południową
Przekroczył granicę, poprosił o azyl. Zajmuje się nim wywiad
Świat
imageTitle
Historyczny Ronaldo, zatrzymana Anglia. Taki był wtorek na mundialu
EUROSPORT
W wypadku zginęła 40- i 13-latka
Z auta niewiele zostało. Nie żyją 13- i 40-latka
Kujawsko-Pomorskie
Przygotowania do gali UFC na terenie Białego Domu, 11 czerwca 2026 r.
19-latek i plan ataku. Kluczowy telefon do służb
Świat
Inwestor, giełda, broker, trader
"Stracili impet". Spadki na Wall Street nie ustają
BIZNES
imageTitle
Klose sucho pogratulował rekordowego gola. "Zawsze mówiłem, że Messi nie jest taki zły"
EUROSPORT
upal
Polska jak piekarnik. Zobacz mapy
METEO
Kierowcy ukarani za drift
Driftowali na osiedlowej ulicy. Kary nie unikną
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
imageTitle
Został wyróżniony, ale się nie cieszył. "Nie zasłużyłem"
EUROSPORT
Upał, gorąco
Żar z nieba. IMGW ostrzega
METEO
stacja tankowanie paliwo
Ile kosztuje paliwo? Tyle zapłacimy w środę
BIZNES
Rijad, Arabia Saudyjska
Stracono blisko sto osób. Kolejnym kilkudziesięciu też grozi kara śmierci
Świat
Ukraińskie dzieci
Radykalne cięcie pomocy dla Ukraińców. "Nieludzkie"
Polska
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
imageTitle
Pochwała cierpliwości. Kolumbia już pewna awansu
EUROSPORT
imageTitle
Przyjaźń kwitnie. Infantino i Trump razem wręczą Puchar Świata
EUROSPORT
Giorgia Meloni
Meloni była "szczerze poruszona". Tak widzi dalsze relacje
Świat
Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Ewakuacja komendy, fala upałów, rezygnacja Hołowni
Warto wiedzieć

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica