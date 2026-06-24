Świat Jeremy Clarkson rok po diagnozie. "Dwa razy oszukałem śmierć" Oprac. Ewa Żebrowska |

Prof. Szczylik: co trzeci mężczyzna na przebiegu życia będzie miał raka prostaty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrew Matthews/PAP/EPA

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66-letni prezenter telewizyjny Jeremy Clarkson powiedział dziennikowi "Sunday Times" w najnowszym wywiadzie, że badania kontrolne przeprowadzone dwa miesiące temu nie wykazały żadnych oznak raka i pozostaje obecnie w remisji.

Clarkson o diagnozie

Tydzień temu wyemitowano najnowsze odcinki "Farmy Clarksona", w których Clarkson podzielił się ze swoimi pracownikami informacją o diagnozie nowotworu. - Pamiętacie, jak miałem badania lekarskie w maju? - mówi do nich przed kamerą. - Miałem biopsję. Okazało się, że to rak, i to agresywny.

Dodał wówczas, że dzięki rutynowym badaniom i wczesnej diagnozie udało się szybko podjąć leczenie. - Gdybym się nie przebadał i nie wykryliby problemu na wczesnym etapie, to mogłyby być moje ostatnie zbiory - mówił odnosząc się do formuły programu.

Prezenter w ubiegłym roku przeszedł operację usunięcia guza. Sezon zakończył się ujęciem ze szpitalnego łóżka, w którym Clarkson informował widzów, że jeśli wszystko się uda, "zobaczymy się w szóstym sezonie". O tym, że właśnie rozpoczęła się jego produkcja, poinformował w sobotę na Instagramie. - To są dobre wieści, zwłaszcza dla mnie. Wiecie czemu - mówił.

Dziennikarz o wpływie choroby na jego życie

Clarkson opowiedział teraz dziennikowi "Sunday Times", że regularnie monitoruje swój stan zdrowia i myśli pozytywnie. Jak mówi, "postanowił należeć do tych 60 procent osób pozostających w remisji, u których nie doszło do nawrotu choroby". Zachęcił też mężczyzn, by poddawali się rutynowym badaniom w kierunku raka prostaty. - Ja to zrobiłem i dlatego siedzę tu i rozmawiam z wami po 11 miesiącach. Widziałem tak wiele osób umierających na raka. Nie chce mi się myśleć o tym, jak to jest żyć ze świadomością, że choroba cię zabije - tłumaczył.

W 2024 roku trafił do szpitala z powodu niewydolności serca. Przeszedł wówczas poważną operację. - Dwa razy oszukałem śmierć. Bez wątpienia jestem oficjalnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - ocenił.

Dlaczego Clarkson powiedział publicznie o diagnozie

Brytyjczyk wyjaśnił w wywiadzie, że przyznając się do choroby przed kamerą, "złamał politykę Clarksona, by nie być nudnym". Jak wspomniał, według jego ojca należało nigdy nie przyznawać się do dolegliwości. - Mój ojciec chorował przez 20 lat i za każdym razem, gdy ktoś pytał go: "Jak się masz, Eddie?", odpowiadał: "Bardzo dobrze". Jeśli rozmawiałeś o swojej chorobie, byłeś w jego ocenie nudziarzem - wyjaśniał.

Na początku powiedział o chorobie tylko najbliższym: swojej partnerce Lisie Hogan, dzieciom i najlepszemu przyjacielowi. Długo jednak wahał się, czy przyznać się do tego publicznie. Teraz twierdzi, że jeśli choć jedna osoba, która ogląda jego program, przebada się i wykryje chorobę we wczesnym stadium, to "warto być nudziarzem".

Jeremy Clarkson z partnerką Lisą Hogan Źródło zdjęcia: Andrew Matthews/PAP/EPA

Rak prostaty - objawy

Rak prostaty (gruczołu krokowego) jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym u mężczyzn, a pierwszym spośród tak zwanych nowotworów urologicznych. W Polsce rocznie odnotowuje się około 18 tysięcy zachorowań i około 5,5 tysiąca zgonów. Największym czynnikiem ryzyka jest wiek. Wczesne wykrycie raka prostaty w 90 procentach przypadków pozwala całkowicie go wyleczyć.

Wśród objawów eksperci wymieniają częste oddawanie moczu, trudności z jego oddaniem i słaby strumień, krew w moczu lub nasieniu. W zaawansowanym stadium występują bóle miednicy lub pleców i utrata masy ciała.

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