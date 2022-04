Stoltenberg: Rosja szykuje się do ataku na wschodzie Ukrainy i całkowitego zajęcia Donbasu

Spodziewamy się nowej, bardzo skoncentrowanej ofensywy rosyjskiej w Donbasie i próby zajęcia całego Donbasu - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Odniósł się też do informacji o zbrodniach rosyjskich żołnierzy w Buczy pod Kijowem.

Jens Stoltenberg na konferencji prasowej przed rozpoczynającym się w środę dwudniowym spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Sojuszu powiedział, że NATO spodziewa się "nowej, bardzo skoncentrowanej ofensywy rosyjskiej w Donbasie i próby zajęcia całego Donbasu". - To jest ten obszar, gdzie Ukraina posiada większość swoich sił zbrojnych - dodał.

Mówił, że po czasie, w którym wojska rosyjskie dokonają przegrupowania, Sojusz spodziewa się, że "możemy mieć do czynienia z dużą rosyjską ofensywą" w tym rejonie.

Stoltenberg o zbrodniach w Buczy: to Rosja za to odpowiada

Szef NATO odniósł się też do informacji o zbrodniach rosyjskich żołnierzy w podkijowskiej Buczy. Ukraińscy żołnierze, którzy tam wkroczyli, odnaleźli wiele ciał zamordowanych cywilów. Na terenie należącym do cerkwi znajduje się masowy grób. Część ofiar miała związane ręce za plecami i ślady po strzałach oddanych w tył głowy.

Jak mówił, te zbrodnie zostały dokonane w momencie, gdy tereny znajdowały się pod kontrolą Rosji. - To Rosja za to odpowiada. Doszło do potwornych okrucieństw, których dopuszczono się w wielu miejscach w Ukrainie. Obawiam się, że będzie więcej przykładów takich potworności - dodał sekretarz generalny NATO.