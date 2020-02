Pentagon zamierza zmniejszyć wydatki na Europejską Inicjatywę Odstraszania. Środki "są nadal znaczące"

Wojska i inwestycje w Polsce, pomoc dla Ukrainy

Amerykańska inicjatywa w Europie startowała z budżetem miliarda dolarów, który na koniec prezydentury Baracka Obamy doszedł do poziomu 3,4 mld dolarów. Prezydent Donald Trump, który objął urząd w 2017 roku, zwiększył środki początkowo do 4,8 mld dolarów, a następnie do 6,5 mld dolarów w roku fiskalnym 2019.

O jedną czwartą w dół

Jednak w budżecie Pentagonu na rok 2020 fundusze na Europejską Inicjatywę Odstraszania po raz pierwszy spadły – do poziomu nieco poniżej 6 miliardów dolarów. Przedstawiony w poniedziałek projekt na rok 2021 zakłada dalszą redukcję pieniędzy na ten cel do poziomu 4,5 miliarda dolarów, czyli o jedną czwartą w porównaniu do roku poprzedniego.

"Kiedy kończą się duże projekty inwestycyjne, jest mniej pieniędzy"

– To całkiem naturalne, że kiedy kończą się duże projekty inwestycyjne, to jest mniej pieniędzy. Najważniejsze, że choć środki na Europejską Inicjatywę Odstraszania raz są większe, a raz są mniejsze, to ogólnie są nadal znaczące. A jeśli dodać do tego wszystkie inne zdolności USA istotne dla NATO - to, co Stany Zjednoczone robią w Europie, zwiększając liczbę żołnierzy powyżej poziomu, który był przez wiele lat - to jestem pewien, że USA są zaangażowane w bezpieczeństwo Europy – podkreślił sekretarz generalny Sojuszu.