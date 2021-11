Stoltenberg: jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi, gdy pracujemy razem

- Kryzys (migracyjny - red.) wpływa zarówno na NATO, jak na Unię Europejską. Litwa jest członkiem obydwu tych organizacji, zatem jest to ważne dla pani przewodniczącej von der Leyen oraz dla mnie, abyśmy byli tutaj razem. NATO oraz UE pracują razem w zakresie szeregu kwestii bezpieczeństwa, w tym również w walce z zagrożeniami hybrydowymi i dzisiaj omówiliśmy to, jak możemy przyspieszyć naszą wspólną pracę między NATO a Unią Europejską, w tym również poprzez nową wspólną deklarację. Jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi, gdy pracujemy razem - dodał Stoltenberg.

Stoltenberg wskazał też, że NATO wzywa Rosję do "deeskalacji konfliktu z Ukrainą". - Rosja powinna złagodzić swoje działania – oświadczył. Dodał, że "gdyby Rosja miała użyć siły, miałoby to konsekwencje podobne do tych z 2014 roku, gdy doszło do nielegalnej aneksji Krymu".