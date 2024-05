Szef NATO o miliardach dla Ukrainy. "Powinniśmy utrzymać przynajmniej ten sam poziom"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oznajmił w piątek w Pradze, że państwa Sojuszu powinny zobowiązać się do przekazywania przynajmniej 40 miliardów euro rocznie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Obciążenie to powinno być rozłożone równomiernie.

- Powinniśmy utrzymać przynajmniej ten sam poziom pomocy tak długo, jak długo to będzie potrzebne - zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Obciążenie dzielone równomiernie

Stoltenberg podkreślał, że obciążenie będzie dzielone pomiędzy sojuszników równomiernie. Jak doprecyzował, wsparcie mogłoby być dzielone pomiędzy sojuszników na przykład na podstawie wielkości PKB krajów. Takie kryterium jest stosowane przy obliczaniu wielkości wydatków na obronność - każde państwo członkowskie powinno przeznaczać na nią co najmniej dwa procent swojego PKB.

Kombinacja wsparcia

Stoltenberg mówił, że pieniądze powinny być przeznaczone na wsparcie Ukrainy w jej obronie dzisiaj, ale też na wzmacnianie sił po to, by Ukraina była w stanie odpierać ataki w przyszłości.

- To będzie kombinacja wsparcia krótko- i długookresowego - podkreślał. W jego ocenie robienie rozróżnienia jest trochę sztuczne, bo np. przekazywane obecnie Ukrainie myśliwce F-16 służą do jej obrony teraz, ale będą też mogły być wykorzystywane do wzmacniania przyszłych zdolności obronnych Ukrainy.