Czechy, Albania, Czarnogóra i Macedonia Północna z respiratorami z NATO

W piątek do stolicy Macedonii Północnej, Skopje dostarczono 60 respiratorów w ramach wsparcia NATO w walce z pandemią COVID-19 państw należących do Sojuszu. Podobna liczba urządzeń została dostarczona wcześniej do Czech.

Odpowiedź na wnioski o pomoc

Jak poinformowało NATO w październiku i listopadzie Albania, Czarnogóra i Macedonia Północna otrzymały i jeszcze otrzymają dziesiątki respiratorów i zaopatrzenie medyczne o wartości około 1,5 mln euro. To odpowiedź na wnioski o pomoc, które skierowały te kraje do EADRCC.

Pierwsze 60 respiratorów z magazynów Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało dostarczonych 22 października do ministerstwa zdrowia Albanii. Kilku członków Sojuszu wniosło też wkład finansowy do funduszu NATO na rzecz reagowania na pandemię, w tym Belgia, Dania, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Holandia, Macedonia Północna, Norwegia, Słowacja, Turcja i Wielka Brytania.

Respiratory, które trafiły do państw Sojuszu, są częścią darowizny ze Stanów Zjednoczonych na rzecz Sojuszu. Były one przechowywane przez Agencję do spraw Wsparcia i Zamówień NATO w magazynie w Południowym Centrum Operacyjnym NSPA w Tarencie we Włoszech.