Masowiec True Confidence został trafiony w Zatoce Adeńskiej rakietą balistyczną wystrzeloną z obszarów kontrolowanych przez rebeliantów Huti w Jemenie - przekazała Agencja Reutera, powołując się na Centralne Dowództwo USA (CENTCOM). Zginęły co najmniej trzy osoby, jednostka jest poważnie uszkodzona.

Jak wyjaśniono, do zdarzenia doszło podczas tranzytu przez Zatokę Adeńską. Pocisk uderzył w statek, a załoga składająca się z przedstawicieli różnych krajów zgłosiła trzy ofiary śmiertelne i co najmniej cztery osoby ranne. Podkreślono, że co najmniej trzy osoby ranne są w stanie krytycznym, a uszkodzenia statku znaczne.