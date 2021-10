Rdzewiejący tankowiec na Morzu Czerwonym. Osiem milionów osób zagrożonych przez wyciek ropy

Ceny paliwa mogą wzrosnąć nawet o 80 procent

W poniedziałek w magazynie "Nature Sustainability" opublikowano raport, który wykazał, że wyciek doprowadzi do zamknięcia jemeńskich portów Al-Hudajda i As-Salif w ciągu dwóch tygodni. Z tego powodu do Jemenu nie dotrze dostawa 200 tysięcy ton paliwa, co odpowiada 38 procentom krajowego zapotrzebowania na ropę naftową. Oczekuje się, że ceny paliwa mogą wzrosnąć nawet o 80 procent, a brak pomp wodnych doprowadzi do tego, że osiem milionów Jemeńczyków zostanie pozbawionych bieżącej wody.