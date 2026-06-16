Świat Wypadek na zboczu krateru. "Jemeński Spider-Man" nie żyje Maciej Wacławik |

Sytuacja humanitarna w Jemenie Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Jemeńska obrona cywilna

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Według jemeńskiego Urzędu Obrony Cywilnej 30-letni Al-Qaqa Ibn Antar zginął w piątek w trakcie wspinaczki po stromych ścianach krateru wulkanicznego Hardah Dam w prowincji Ad-Dali na południu kraju. Wspomniany urząd udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak mężczyzna bez jakichkolwiek zabezpieczeń odrywa się od ściany i spada do krateru o głębokości 120 metrów.

Akcja w trudnym terenie

Na miejsce przybyły ekipy ratownicze. Poszukiwania 30-latka trwały cztery godziny. Ratownicy odnaleźli jego ciało na głębokości 30 metrów. Urząd Obrony Cywilnej zaznaczył, że akcję komplikował trudno dostępny obszar oraz wysoka temperatura i niski poziom tlenu w kraterze. Na jednym z nagrań widać kosz z ratownikiem opuszczany przy pomocy lin w głąb krateru.

Fragment nagrania z akcji służb ratunkowych w Jemenie Źródło zdjęcia: Jemeńska obrona cywilna

Hardah Dam, wyjątkowy krater wulkaniczny z jeziorem siarkowym u podnóża, to jedna z największych atrakcji turystycznych Jemenu - zwraca uwagę portal BBC. Portal CNN przypomina, że Antar, określany także jako "jemeński Spider-Man", zyskał rozgłos w mediach społecznościowych za sprawą filmów na których widać, jak się wspina. Na jednym z nagrań mężczyzna wisi na krawędzi skalistego urwiska, trzymając się jedynie rękami, bez asekuracji.

Redagował AM