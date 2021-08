Atak rakietowy na bazę wojskową w Jemenie. Kilkudziesięciu zabitych

Baza wojskowa w Jemenie, należąca do koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, została w niedzielę ostrzelana rakietami. Zginęło co najmniej 30 żołnierzy, a 60 zostało rannych. Władze o atak podejrzewają rebeliantów z ruchu Huti, chociaż ci nie przyznali się oficjalnie do jego przeprowadzenia - donosi "Guardian".