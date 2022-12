Rosjanie chcieli zmobilizować na wojnę chłopca nieżyjącego od 14 lat

Mieszkanka Jekaterynburga na Uralu otrzymała wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową wystawione na jej syna, który nie żyje od 14 lat - poinformował niezależny portal The Insider. Wezwania rozsyłane są w ramach mobilizacji na wojnę z Ukrainą.

Wezwanie nie zostało doręczone za potwierdzeniem odbioru, jak wymagają tego przepisy, lecz po prostu wrzucone do skrzynki pocztowej - podał The Insider. Matka zmarłego przed laty chłopca twierdzi, że informację o śmierci syna przekazała wtedy do właściwych władz. W wojskowej komendzie uzupełnień stwierdzono, że stosowna informacja nie wpłynęła.

Mobilizacja w Rosji

Tuż po decyzji Putina pojawiło się wiele doniesień o chaosie organizacyjnym podczas mobilizacji. Do wojska powoływano między innymi osoby z niepełnosprawnościami (w tym niewidome) i bez doświadczenia w armii, wezwania przychodzą do osób w zaawansowanym wieku lub adresowane są do osób nieżyjących, a nawet do takich, które zginęły na wojnie rozpętanej przez putinowski reżim na Ukrainie